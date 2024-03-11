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Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı Ufuk Kuvetli hayatını kaybetti

Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı Ufuk Kuvetli hayatını kaybetti

Cumhur İttifakı Balıkesir Altıeylül Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Ufuk Kuvetli, seçim çalışmaları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

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Balıkesir’de seçim çalışmaları sırasında kalp krizi geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Cumhur İttifakı Balıkesir Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Adayı Ufuk Kuvvetli, hastanede verdiği yaşam savaşını dün gece saatlerinde kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, “Değerli dostum, Ağabeyim Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Adayımız Ufuk Kuvetli Seçim çalışmaları esnasında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Camiamızın başı sağolsun” ifadelerine yer verdi.

Ufuk Kuvetli’nin cenazesi, Balıkesir Karesi İlçesi Yağcılar kırsal mahallesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

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