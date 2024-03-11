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Naci Görür'den Samsun depremi sonrası uyarı: Denize doğru ilerliyor

Naci Görür'den Samsun depremi sonrası uyarı: Denize doğru ilerliyor

Prof. Dr. Naci Görür Samsun depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor" uyarısında bulundu.

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Samsun'da saat 03.10'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internete sitesinde yer alan bilgiye göre Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Samsun'da vatandaşlara büyük panik yaşatan depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür,  sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Görür, "Samsun Taflan açıklarında 4,1 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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