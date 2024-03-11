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Uzmanından ilaç kullanan hastalara oruç tavsiyeleri

Uzmanından ilaç kullanan hastalara oruç tavsiyeleri

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Seyfe Şen, ilaç kullanımına özen gösteren hastaların oruç tutup tutamayacağını değerlendirdi.

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Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, oruç tutmak isteyen hastaların ilaç kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

İslam dininin oruç tutma konusunda belli sınırlamalar getirdiğini, oruç tuttuğu zaman hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin oruç tutmamaları gerektiğini anlatan Şen, "Gebelerin, yolcuların ve ciddi sağlık sorunları olan bireylerin oruç tutmamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şen, psikiyatrik hastalıklarda, diyabette ve tansiyonda düzenli ilaç kullanan hastaların dini açıdan oruç tutmakla ilgili bir yükümlülüklerinin olmadığını kaydederek, "Ama tüm bunlara rağmen kendini iyi hisseden ve oruç tutmak isteyen hastalarımızın oruçlarını tutarken özellikle doktorları ile görüşmesi ve doktorların izni olmadan bu kararı vermemelerini öneriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bazı ilaçların sabah-akşam alınması gerektiğini kaydeden Şen, "Bu durumda eğer oruç tutmalarında sakınca görülmediği dile getiriliyorsa sabah ilaçlarını sahurda, akşam ilaçlarını iftarda almak kaydıyla ilaçlarını aksatmamaya özellikle özen göstermeleri gerektiğini öneriyoruz hastalarımıza." değerlendirmesinde bulundu.

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