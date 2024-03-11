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GÖKBEY helikopteri Türkiye'nin dört bir yanında göreve hazırlanıyor

GÖKBEY helikopteri Türkiye'nin dört bir yanında göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin dört bir yanında test ediliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013 yılında başlatılan Özgün Helikopter Programı'nın ürünü GÖKBEY, çok yönlü ve yoğun test maratonuyla göreve hazırlanıyor.

İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren GÖKBEY helikopterinin tam performansıyla kullanıcılarla buluşması için çok farklı koşullarda test süreci yürütülüyor. Test sürecinde uçuş ve test ekipleri ile kullanıcı kurumların personelleri yoğun bir çaba gösteriyor.

Helikopteri tasarlayıp üreten Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisleri, GÖKBEY için yapılan testler için merkez konumunda bulunuyor. Tesiste bulunan farklı altyapılarda GÖKBEY'le ilgili birçok test gerçekleştiriliyor.

Bunun yanında GÖKBEY, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin farklı noktalarında eş zamanlı testlere tabi tutuluyor.

TUSAŞ ekipleri bu çalışmalar kapsamında 10 Martta GÖKBEY helikopteri ile Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da 3 farklı test gerçekleştirdi.

Ankara Akıncı tesislerinde P3 prototipi ile "MCP VNE 165 Knt motor titreşim testleri", Kocaeli'de P2 prototipi ile "deniz seviyesi otopilot malfunction sertifikasyon testleri" (otopilotun kapandığı durumda pilotun kumandayı devralıp güvenli seyre ya da inişe devam etmesi) ve Erzurum'da jandarma J6001 helikopteri ile "kar testleri" icra edildi.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda görev yapabilecek

GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.

Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak.

Bu doğrultuda 3 adet GÖKBEY, yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.

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