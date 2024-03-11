BIST 9.250
DOLAR 32,00
EURO 35,02
ALTIN 2.240,47
HABER /  SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, 4 maçla tamamlanacak.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Mart Çarşamba günü yapılacak rövanş maçlarının ardından son çeyrek finalistler belli olacak.

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

"Devler Ligi"nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti aldı.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:

Yarın:

Arsenal (İngiltere)-Porto (Portekiz) (0-1)

Barcelona (İspanya)-Napoli (İtalya) (1-1)

13 Mart Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya)-Inter (İtalya) (0-1)

Borussia Dortmund (Almanya)-PSV (Hollanda) (1-1)

ÖNCEKİ HABERLER
22 yaşındaki akrabasını 70 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adama satan şahıs tutuklandı
22 yaşındaki akrabasını 70 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adama satan şahıs tutuklandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da tansiyon yükselmelerine dikkat!
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da tansiyon yükselmelerine dikkat!
Mescid-i Aksa İmamı: Ramazan ayında ibadet engelsiz ve gerilimsiz olmalı
Mescid-i Aksa İmamı: Ramazan ayında ibadet engelsiz ve gerilimsiz olmalı
İftarda çorba içmek sindirimi kolaylaştırıyor
İftarda çorba içmek sindirimi kolaylaştırıyor
Kalemle adam öldüren sanık hakime hesap verdi, kendisini böyle savundu
Kalemle adam öldüren sanık hakime hesap verdi, kendisini böyle savundu
Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti
Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti
Naci Görür'den Samsun depremi sonrası uyarı: Denize doğru ilerliyor
Naci Görür'den Samsun depremi sonrası uyarı: Denize doğru ilerliyor
GÖKBEY helikopteri Türkiye'nin dört bir yanında göreve hazırlanıyor
GÖKBEY helikopteri Türkiye'nin dört bir yanında göreve hazırlanıyor
Uzmanından ilaç kullanan hastalara oruç tavsiyeleri
Uzmanından ilaç kullanan hastalara oruç tavsiyeleri
Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber! Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber! Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Toyota'dan deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği
Toyota'dan deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği