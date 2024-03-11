Altın fiyatları resmen coştu! Çıldırtan yükseliş

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Gram altında 2 bin 200 lira seviyesi geride kaldı. Yatırımcılar yükseliş devam edecek mi diye merak ediyor.Abone ol
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 2 bin 236 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 243 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 280 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak 2 bin 180 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kaldığını ve bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.