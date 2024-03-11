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Altın fiyatları resmen coştu! Çıldırtan yükseliş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları resmen coştu! Çıldırtan yükseliş

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Gram altında 2 bin 200 lira seviyesi geride kaldı. Yatırımcılar yükseliş devam edecek mi diye merak ediyor.

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Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 2 bin 236 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 243 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak 2 bin 180 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kaldığını ve bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

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