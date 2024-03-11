BIST 9.232
DOLAR 32,00
EURO 35,07
ALTIN 2.240,50
HABER /  EKONOMİ

Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti.

Abone ol

Japonya'da revize edilen veriler, ekonominin geçen yıl ekim-aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü ve bu sayede teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu.

Buna göre, ülkede 4. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Geçici veriler, Japonya ekonomisinin önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 daraldığını göstermişti. Japonya'da, GSYH 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllı bazda ise yüzde 3,2 azalış kaydetmişti.

Analistler, sendikalar ve işverenler arasında bu yılki Shunto bahar ücret görüşmelerinde güçlü ücret artışları olabileceğine dair işaretlerin görülmesi üzerine, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 18-19 Mart'taki toplantısında para politikasını normalleştirebileceği yönündeki beklentilerin arttığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da ilk iftar yapıldı
Japonya'da ilk iftar yapıldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Kar maskesi takıp patronuna götürülen parayı gasp etti
Kar maskesi takıp patronuna götürülen parayı gasp etti
Türkiye'deki kadınlar, kadın kuşağı programlarının olumsuz etkisinde kalıyor!
Türkiye'deki kadınlar, kadın kuşağı programlarının olumsuz etkisinde kalıyor!
Kırgız kadın yatağında ölü bulundu, kocasından son isteği mercimek çorbası oldu
Kırgız kadın yatağında ölü bulundu, kocasından son isteği mercimek çorbası oldu
Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu!
Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu!
Uçuş sırasında uyuyakalan pilotlar görevden uzaklaştırıldı
Uçuş sırasında uyuyakalan pilotlar görevden uzaklaştırıldı
10. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
10. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
FETÖ üyesi olmaktan aranan astsubay yakalanarak tutuklandı!
FETÖ üyesi olmaktan aranan astsubay yakalanarak tutuklandı!
Rakip futbolcuya kafa atan teknik direktörün bileti kesildi
Rakip futbolcuya kafa atan teknik direktörün bileti kesildi
Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası belli oldu
Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası belli oldu