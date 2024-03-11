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Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Adana’da bir kişi kendisinden sürekli uyuşturucu parası istediğini öne sürdüğü oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hazım Evren (38) babası Tamer Evren'den (66) uyuşturucu parası istedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğluu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu. Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Baba emniyete götürülerek sorguya alındı.

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