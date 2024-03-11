İYİ Parti emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifini sundu

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, TBMM Başkanlığına en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasına ilişkin kanun teklifi sunduklarını bildirdi.

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Zorlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarının durumuna dikkati çekti.

Emekli maaşları üzerinden yapılan tartışmaların kendilerini üzdüğünü dile getiren Zorlu, Türkiye'nin bu tartışmayı hakketmediğini, siyasi iktidarın Türkiye'yi emekli maaşı olan emekçiler topluluğu haline getirdiğini kaydetti.

Zorlu, emekli maaşlarının açlık sınırı altında kaldığını, bu sorunu çözmek için çaba gösterdiklerini ancak iktidarın kendilerini suçlayarak vatandaşları tahrik etmekle itham ettiğini söyledi.

Emekli maaşları ve ekonomiye ilişkin elindeki grafikleri basın mensuplarına gösteren Zorlu, "2003 yılında en düşük emekli memur maaşı 1,47 asgari ücrete denk geliyordu. Bu tarihten itibaren emekli maaşlarında sürekli düşüş yaşandı. 2024 yılına gelindiğinde en düşük emekli maaşı 0,59 asgari ücrete eşitlenmiş durumda. İşte 'emekli yılı' olarak ifade edilen bu vahim yıl, tarihe maalesef böyle geçmiş durumda. Artık emekli aylığı dediğimiz şey bir yoksul geliri, bir yoksulluk problemi haline dönüşmüştür." diye konuştu.

Zorlu, hükümetin büyüme ve ihracat rakamları üzerinden büyük kampanya yaptığını ancak refahın arttırılması ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin çözülmesi için gerekli adımları atmadığını, bu durumu vatandaşların yaşam hakkına bir müdahale olarak gördüklerini kaydetti.

"Bayram ikramiyelerini bir katsayıya bağlamamız lazım"

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine ilişkin TBMM başkanlığına kanun teklifi verdiklerini aktaran Zorlu, şöyle konuştu:

"Bayram ikramiyelerini bir katsayıya bağlamamız lazım. 2018 yılında bayram ikramiyeleri bin lira olarak açıklandı. 2018'den 2024'e bir kıyaslama yaptığımızda TÜFE yüzde 480, gıda endeksi ise yüzde 637 arttı. Bayram ikramiyesi ise 3 bin liraya çıkarak yüzde 200 arttı. Kanun teklifimize göre bayram ikramiyesi en düşük emekli memur maaşının yarısından az olamayacak. Bu da 7 bin 500 liraya tekabül ediyor. Ayrıca bayram ikramiyesini bundan böyle siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanının lütfederek açıkladığı bir rakam olmaktan uzaklaştırıp 6 ayda bir yenilenen katsayılar üzerinden emekli ikramiyelerin artışını öngörüyoruz. Ayrıca teklifimize göre en düşük emekli maaşı da asgari ücretten az olamayacak.

Teklifimiz eğer kabul edilirse bundan böyle en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamayacak. Ve bunun da yine TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir yenilenmesini arzu ediyoruz. Biz bu kanun teklifimizin ivedilikle gündeme alınmasını siyasi iktidardan talep ediyoruz"

Zorlu, emeklilerin 2018 yılında bayram ikramiyesiyle 22,8 kilo, bugün ise 7,56 kilo et alabildiğini, 9 milyon emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini, bu durumun hayatın her alanına yansıdığını belirtti.

Kürşat Zorlu, partisinin Adana'nın Seyhan Belediye Başkan adayının BM'nin depremzedeler için gönderdiği yardım malzemelerini seçim çalışmalarında kullandığı iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Haberlerle ilgili belediye başkan adayımızla konuştum. Kamuoyuna yansıyan fotoğrafın bir kurgu olduğu yönünde bir açıklaması oldu. Burada çok açık komplo var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağı yönündeki tartışmalara yönelik soruya da Zorlu, şu cevabı verdi:

"Her seçim öncesinde başta anayasa olmak üzere bu tür tartışmalı meseleler ülkemizin asıl gündemini ortadan kaldırmak, hatta gölgelemek için bir araç olarak kullanılıyor. Vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaştıran, bunu gölgelemeye yönelik bir girişim olarak görüyorum. Biz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, millet odaklı bir siyaset çabası içerisinde olmak istiyoruz."