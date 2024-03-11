Özgür Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı: Önce ticareti bitireceksin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail'in Gazze'ye saldırıları üzerinden yüklendi. Özel, "İsrail'e bir şey söyleyeceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin" diye çağrıda bulundu.

Abone ol

Özel, Küçükçekmece'de düzenlenen Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni'nde yaptığı konuşmada, ramazan ayının ülkeye, İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya öncelikle huzur ve barış getirmesini diledi.

Filistin'de akan kanın durmasını beklediklerini, ramazanın güzelliklerinin, ahlakının ve güzel dilinin siyasete de sirayet etmesini beklediklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bu konudaki özenli tutumumuzu biz sürdüreceğiz. Birileri hakaret ediyor, iftira ediyorlar. Seçmene şantaj yapıyor. Vatandaşa vatandaşın tercihleri üzerinden hakaret ediyorlar. Biz, bu kavgaların dışında duruyoruz. Kavga yapacaksak emeklinin, emeklinin, esnafın, çiftçinin talepleri üzerinden bir kavga yapıyoruz ve temiz bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Buradan iktidar partisinin ve ittifak ortaklarının liderlerinin de onların da ramazanlarını kutluyorum. Artık Türkiye'ye yakışmayan, hiçbirimize yakışmayan bu dili terk etmeye onları davet ediyorum."

Özel, ramazanın ilk gününde Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş çok sayıda insanın bazı hayal kırıklıklarının olduğunu iddia ederek, "Siz bir yandan Filistin'de yaşananlara gözyaşı dökeceksiniz, bir yandan yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin, siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri İsrail'le Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak' diyorlar." ifadesini kullandı.