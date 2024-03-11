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Murat Kurum 'dil sürçmelerimizden medet umuyor' dedi İmamoğlu'ndan 'ağız dolusu özür dile' çağrısı geldi

Murat Kurum 'dil sürçmelerimizden medet umuyor' dedi İmamoğlu'ndan 'ağız dolusu özür dile' çağrısı geldi

İBB adayı Murat Kurum İBB'nin kent lokantalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkileri sonrası Kurum'dan "dil sürçmelerimizden medet umuyor" eleştirisi geldi. İmamoğlu ise "Öyle dil sürçmesi yok. Ağız dolusu özür dileyecek." yanıtını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ve Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni'nde konuştu.

İBB adayı Murat Kurum'un Kent Lokantası hakkındaki sözlerine tepkisini sürdüren İmamoğlu, bu meseleyi çok ciddiye aldığını belirtti. İmamoğlu, "O Kent Lokantası'nın önünde kuyruğa giren herkesten özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu, şunları söyledi: 

"Kent Lokantaları meselesi İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminde. Birçok adayımız Kent Lokantası taahhüdünde bulunuyorlar. Bizim Kent Lokantlarımızı ve süt dağıtımımızı küçümsemeye çalışan bir aklın, İstanbul'da bir ithal adaya dönüşmesini hayretle izliyorum. Esas olan şu dün bu tarifini dil sürçmesi olarak tariflemiş bu söylemlerini. Birkaç cümleyle dil sürçmesi olmaz. Bu meseleyi çok ciddiye alıyorum. Bu zihniyeti ve vicdanı gösteriyor. O Kent Lokantası'nın önünde kuyruğa giren herkesten özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim. Öyle dil sürçmesi yok. Ağız dolusu özür dileyecek. "

Murat Kurum: Dil sürçmelerimizden medet umuyorlar

Murat Kurum, İmamoğlu'nun tepkisi sonrası yaptığı açıklamada "Dil sürçmelerimizden medet umuyorlar. Hiçbiri Murat Kurum trafik sorununu çözemez, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getiremez diyebiliyor mu? Diyemez! Onlar da biliyor ki; Murat Kurum verdiği tüm sözleri tutar, dediğini yapar!" demişti.

Murat Kurum ne demişti?

Kurum daha önce kent lokantalarıyla ilgili, “İstanbul’daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul’da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul’a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor" ifadelerini kullanmıştı

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