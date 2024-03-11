Vefat eden Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören düzenlendi

Fenerbahçe Kulübünün vefat eden eski başkanı Tahsin Kaya için tören düzenlendi.

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Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski sporcular, merhum Tahsin Kaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın, Tahsin Kaya'nın hizmetlerine minnettar olduğunu ifade etti.

Tahsin Kaya'nın kulübün başında olduğu 1988-1989 sezonunda 103 gol atılarak yaşanan şampiyonluğu hatırlatan Ali Koç, şunları söyledi:

"1989'un efsane şampiyonluğunun başkanı, şampiyonluğun mimarı. Benim, bizim üstümüzde 6 sene boyunca büyük emekleri vardı. Benim için çok özel bir insandı. Kayıtsız şartsız, onun için her şeyden önce Fenerbahçe gelirdi. Fenerbahçe ile var olanlardan değil, Fenerbahçe için var olanlardandı. Kendisini hiçbir zaman öne çıkarmaya çalışmadı, her ihtiyaç duyduğumuzda, en kötü günlerimizde yanımızda oldu. Akil insan olarak davrandı, yeri geldi yol gösterdi, yeri geldi abilik yaptı, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. İşler çok çok kötü giderken, camia baskısı fırtınaya dönüşmüşken, dayanma gücümüz yerle bir olmuşken bizden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu sene sağlık sorunları nedeniyle maçlarımıza gelemedi. 6 sene boyunca bana, bize, Fenerbahçe'ye verdiği destekler için Allah razı olsun. Ailesinin, Fenerbahçe camiasının ve Türk sporunun başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, başkanımız nurlar içinde yatsın."

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, çok sevdiği ve saydığı bir ismi kaybettiklerini dile getirirken, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da, Tahsin Kaya'nın kulübe büyük emekler verdiğinin altını çizdi.

Merhum Tahsin Kaya'nın oğlu Ali İhsan Kaya ise, gerçekleştirilen tören sebebiyle çok duygulandığını belirterek "Kendisi hakkında anlatılacakları herkes söyledi. Bu kulübe başkan olmasına vesile olanlardan, o dönemde yaşadığı şampiyonlukta katkısı olan sporculardan, teknik ekipten, bu kulüpteki herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Tahsin Kaya'nın naaşı törenin ardından cenaze namazının kılınması için Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Merkez Camisi'ne götürüldü.

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapan Tahsin Kaya, sarı-lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda kulübün başındaydı.