BIST 9.239
DOLAR 32,01
EURO 35,01
ALTIN 2.240,19
HABER /  DÜNYA

Rusya ile İngiltere arasındaki balıkçılık anlaşması iptal edildi

Rusya ile İngiltere arasındaki balıkçılık anlaşması iptal edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti.

Abone ol

Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.

İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.

Anlaşma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum 'dil sürçmelerimizden medet umuyor' dedi İmamoğlu'ndan 'ağız dolusu özür dile' çağrısı geldi
Murat Kurum 'dil sürçmelerimizden medet umuyor' dedi İmamoğlu'ndan 'ağız dolusu özür dile' çağrısı geldi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: En yüksek seviyeye ulaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: En yüksek seviyeye ulaştı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı yangın söndürüldü!
Eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı yangın söndürüldü!
Vefat eden Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören düzenlendi
Vefat eden Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören düzenlendi
Özgür Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı: Önce ticareti bitireceksin
Özgür Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı: Önce ticareti bitireceksin
Ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı
İş değiştirenler dikkat! Yüklü miktarda borcunuz çıkabilir
İş değiştirenler dikkat! Yüklü miktarda borcunuz çıkabilir
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı
Oruç tutanlar sahuru atlamamalı!
Oruç tutanlar sahuru atlamamalı!
Altın fiyatları resmen coştu! Çıldırtan yükseliş
Altın fiyatları resmen coştu! Çıldırtan yükseliş