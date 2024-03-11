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Akülü araba faciası! Dehşeti yaşadılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akülü araba faciası! Dehşeti yaşadılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun akülü arabası evin içinde gezerken bir anda alevler içerisinde kaldı.Yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Fatih Ayan’a ait evin içerisinde akülü arabasıyla dolaşan 4 yaşındaki Yağız Alp Ayan’ın bir anda arabası yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü gören annesi küçük çocuğu arabadan alarak hızlıca uzaklaştırdı.

Alevlerin yükseldiği akülü araba, yangının başka yere sıçramaması için balkona çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler balkonda yanmaya devam eden akülü arabaya müdahale etti.

Yangın sonrası evde bulunan anne ve küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, evin bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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