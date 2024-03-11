Arda Güler, Real Madrid'de attığı ilk gol için konuştu gol anını anlattı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında dün Celta Vigo'yu 4-0 yendikleri maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, "İnanılmazdı." yorumunda bulundu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı. Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, İspanya'da manşetlere taşındı. Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak." başlığıyla vererek, "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi." yorumunda bulundu.
"Büyük bir yetenek"
Anclelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında dün Celta Vigo'yu 4-0 yendikleri maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, "İnanılmazdı." yorumunda bulundu.