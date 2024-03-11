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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ASELSAN’ın otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır

ASELSAN’ın otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır

ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı Deringöz'ün dalışlı testleri başarıyla tamamlandı.

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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki Deringöz'ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Deringöz otonom su altı aracı, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatıldı.

Deringöz, su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek.

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen Deringöz'ün, su altı operasyonları için sadece ihtiyaç karşılayan değil aynı zamanda ihtiyaç oluşturan bir araç olması planlanıyor. Deringöz'ün bu özellikleriyle su altı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

600 metre derinlikte çalışma yeteneğine sahip olan Deringöz, modüler sistem mimarisiyle dikkati çekiyor. Kablosuz haberleşme imkanı olan Deringöz'ün, ihtiyaca göre artırılabilir faydalı yük konfigürasyonları bulunuyor. Deringöz'ün, maksimum 5,5 knot hız ve 3 knot tarama hızıyla Mavi Vatan'da Türkiye'ye büyük bir güç çarpanı oluşturması bekleniyor.

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