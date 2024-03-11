Usame Bin Ladin'den sonra 'en tehlikeli' grubun başındaki isimdi! Kefenli fotoğrafı paylaşıldı

ABD hükümeti tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan El Kaide'nin Yemen kolu lideri Halid Batarfi'nin kefenli fotoğrafları paylaşıldı.

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ABD hükümeti tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan El Kaide'nin Yemen kolu lideri Halid Batarf, yıllarca kaldığı cezaevinden bir baskınla kaçarak, Yemen'deki iç savaşa rağmen ülkenin yönetiminde dolaylı olarak etkin rol aldı.

AQAP'ın lideri olan Batarfi'nin ölüm neden henüz bilinmezken, Batarfi'nin beyaz bir kefene sarılı görüntüleri yayınlandı.

AQAP, gerek Amerikan insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerekse Yemen'deki iç savaş nedeniyle nispeten zayıflama hissedilse de Usame bin Ladin'in ölümünün ardından hala faaliyet gösteren grubun 'en tehlikeli kolu' olarak görülüyordu.

Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmezken, yüzünde de belirgin bir travma izine rastlanmadı. El Batarfi'nin 40'lı yaşların başında olduğu sanılıyor.Örgütten yapılan duyuruda Saad bin Atıf el Evlaki'nin liderliği devralacağı açıklandı.

Washington'ın başına 6 milyon dolar ödül koyduğu el Evlaki'nin "ABD ve müttefiklerine karşı alenen saldırı çağrısı yaptığı" biliniyor.