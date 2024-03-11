BIST 9.132
DOLAR 32,01
EURO 35,01
ALTIN 2.245,68
HABER /  GÜNCEL

Usame Bin Ladin'den sonra 'en tehlikeli' grubun başındaki isimdi! Kefenli fotoğrafı paylaşıldı

Usame Bin Ladin'den sonra 'en tehlikeli' grubun başındaki isimdi! Kefenli fotoğrafı paylaşıldı

ABD hükümeti tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan El Kaide'nin Yemen kolu lideri Halid Batarfi'nin kefenli fotoğrafları paylaşıldı.

Abone ol

ABD hükümeti tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan El Kaide'nin Yemen kolu lideri Halid Batarf, yıllarca kaldığı cezaevinden bir baskınla kaçarak, Yemen'deki iç savaşa rağmen ülkenin yönetiminde dolaylı olarak etkin rol aldı.

 AQAP'ın lideri olan Batarfi'nin ölüm neden henüz bilinmezken, Batarfi'nin beyaz bir kefene sarılı görüntüleri yayınlandı.

AQAP, gerek Amerikan insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerekse Yemen'deki iç savaş nedeniyle nispeten zayıflama hissedilse de Usame bin Ladin'in ölümünün ardından hala faaliyet gösteren grubun 'en tehlikeli kolu' olarak görülüyordu.

Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmezken, yüzünde de belirgin bir travma izine rastlanmadı. El Batarfi'nin 40'lı yaşların başında olduğu sanılıyor.Örgütten yapılan duyuruda Saad bin Atıf el Evlaki'nin liderliği devralacağı açıklandı.

Washington'ın başına 6 milyon dolar ödül koyduğu el Evlaki'nin "ABD ve müttefiklerine karşı alenen saldırı çağrısı yaptığı" biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var!
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İsveç'in bayrağı NATO'daki yerini aldı: "Putin başarısız oldu"
İsveç'in bayrağı NATO'daki yerini aldı: "Putin başarısız oldu"
Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Olympiakos'u 3 golle geçti
Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Olympiakos'u 3 golle geçti
Akülü araba faciası! Dehşeti yaşadılar
Akülü araba faciası! Dehşeti yaşadılar
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'dan hakem uyarısı!
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'dan hakem uyarısı!
Rusya ile İngiltere arasındaki balıkçılık anlaşması iptal edildi
Rusya ile İngiltere arasındaki balıkçılık anlaşması iptal edildi
Murat Kurum 'dil sürçmelerimizden medet umuyor' dedi İmamoğlu'ndan 'ağız dolusu özür dile' çağrısı geldi
Murat Kurum 'dil sürçmelerimizden medet umuyor' dedi İmamoğlu'ndan 'ağız dolusu özür dile' çağrısı geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: En yüksek seviyeye ulaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: En yüksek seviyeye ulaştı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı yangın söndürüldü!
Eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı yangın söndürüldü!