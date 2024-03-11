Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var!

ANKARA'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre 24 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri CHP'nin masasındaki son anket! Hangi aday ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar