CHP'nin masasındaki son anket! Hangi aday ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar
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Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 20 gün gibi kısa bir süre kalırken, anket çalışmaları da hız kesmenden devam ediyor. Son anket, CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı. İşte sonuçlar...
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 484 sayfalık anketin sonuçlarını aktardığı bugünkü yazısında, adayların oy oranlarını aktardı. Ankete göre İstanbul’da kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şu şekilde:
111
Ekrem İmamoğlu: % 45.1
211
Murat Kurum: % 40.4
311
Buğra Kavuncu: % 3.9
411