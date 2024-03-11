CHP'nin masasındaki son anket! Hangi aday ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 484 sayfalık anketin sonuçlarını aktardığı bugünkü yazısında, adayların oy oranlarını aktardı. Ankete göre İstanbul’da kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şu şekilde: