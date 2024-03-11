Samsun'da sokak köpeğinin neden olduğu kazada bebek öldü

Atakum'da seyir halindeyken bir anda önüne atlayan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan sürücünün aracındaki 14 aylık bebek hayatını kaybetti.

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Sokak köpeği sorunu can almaya devam diyor.. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan başıboş sokak köpekleri, uzun zamandır vatandaşlara hayatı zindan ediyor.

Kümelendikleri kalabalık gruplar halinde dolaşan köpekler, kimi zaman direkt insanlara saldırıyor kimi zaman da kazalara neden oluyor.

Özellikle çocukları hedef alan köpekler, son dönemde bu saldırı ve neden oldukları kazalarda birçok vatandaşın canına mal olurken birçoğunun da dayanılmaz acılar çekmesine ve atlatılmayacak travmalarına neden oldu.

Son köpek vakası Samsun'da

Son vakada ise Samsun'da günahsız bir bebek hayattan koptu.

Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağ mevkiinde Süleyman Kabadayı, hafif ticari araçla seyir halindeyken önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kabadayı ile Duygu Kabadayı, Asaf Kabadayı ve 14 aylık Ömer Kabadayı yaralandı.

Talihsiz bebek kurtarılamadı

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ömer bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.