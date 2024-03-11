Meral Akşener: Ocağına düştük, oyunu istiyoruz

Ankara'da esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, girdiği bir dükkanda, "Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de oy istemeye geldik. Ocağına düştük, oyunu istiyoruz" dedi.

Abone ol

Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Çubuk'taki ziyaretlerinde belediye başkan adayı Korhan Merki için oy istedi.

Akşener, esnafla sohbet etti, şikayet ve sorunlarını dinledi. Akşener, Pursaklar'da da belediye başkan adayı Zekeriya Ersarı'ya oy istedi.

Akşener, bir vatandaşın "Şu an PKK ve DEM ile birlikte misiniz" diye sorması üzerine, "Yalnız başımıza giriyoruz, tek başımıza" cevabını verdi.

Akşener, girdiği bir dükkanda da "3 sene esnaf gezdim; Hakkari'den Edirne'ye kadar. Esnaf istihdam yaratıyor; hem de üretileni satıyor. Sizlere dikkat çekmek amaçlı 3 sene gezdim ve bu dükkanların içinde ne partimi övdüm ne oya yönelik bir şey yaptım. Tamamen özne, siz oldunuz. Siyaset yumruklaşmayı gerektirecek bir durum değil" dedi.

Akşener, girdiği başkan bir dükkanda ise "Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de oy istemeye geldik. Ocağına düştük, oyunu istiyoruz" diye konuştu.