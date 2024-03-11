Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Fenerbahçe - Pendikspor maçının ardından rakip takımın teknik direktörü İbrahim Üzülmez ve Galatasaray'ın eleştirdiği Mert Hakan Yandaş için sarı lacivertli kulüpten bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün Pendikspor'u 4-1 yendiği maçta sarı lacivertli takımın ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Mert Hakan'ın gol sevinci sırasında yaptığı harekete tepki göstererek "bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ise bugün yaptığı açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit ettiğini belirterek "Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın müsabaka hakemi Kadir Sağlam’a yönelik, 'Dikkatli ol buradan çıkamazsın!' tehdit ifadelerinin yer aldığı ve tüm kamuoyunda büyük infial yaratan bu eylem, doğrudan Türk futbolunun en üst merci olan Türkiye Futbol Federasyonu’nu, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF nasıl bir tavır içerisinde olacaktır ve bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?" sorusunu sormuştu.

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı lacivertlilerin paylaşımında Mert Hakan'ın fotoğrafının yanı sıra "Koy yüreğini" ifadeleri yer aldı.