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Samsun'da hasmına ateş ederken 3 çocuğu yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da hasmına ateş ederken 3 çocuğu yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da sokaktan geçen hasmına tüfekle ateş açan şahıs, sokaktaki 3 çocuğu yaraladı. akalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sokakta oynayan 3 çocuk tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hasmına ateş açmış

O.K.'nin kendi evinin balkonunda bulunduğu sırada sokaktan geçen hasmı M.A.'nın aracına tüfekle ateş açtığı ve olay sırasında sokakta oyun oynayan 3 çocuğun saçma tanelerinin isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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