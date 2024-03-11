BIST 9.132
DOLAR 32,01
EURO 35,01
ALTIN 2.240,78
HABER /  SPOR

Ronaldo'dan geleceğine dair açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

Ronaldo'dan geleceğine dair açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi geleceğine dair açıklamalar yaptı. Ronaldo, Al-Nassr'da mutlu olduğunu söyledi.

Abone ol

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Al-Ain'i konuk edecek. Cristiano Ronaldo kritik müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan'daki geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan Cristiano Ronaldo bu konuya değindi.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

"Suudi Arabistan'da olmaktan ve Al-Nassr'da forma giymekten mutluyum" diyen Ronaldo, kendileri için sezonun iyi geçtiğini çünkü tüm turnuvalarda şanslarının devam ettiğini belirtti.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle toplam 31 maça çıkan Portekizli yıldız 28 gol, 11 asistlik istatistik yakaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İngiltere, Müslümanların güvenliğine 117 milyon sterlin ayıracak
İngiltere, Müslümanların güvenliğine 117 milyon sterlin ayıracak
Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle bin uçuşun iptal edileceğini öngörüyor
Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle bin uçuşun iptal edileceğini öngörüyor
Meral Akşener: Ocağına düştük, oyunu istiyoruz
Meral Akşener: Ocağına düştük, oyunu istiyoruz
Netanyahu'dan Biden'ı kızdıracak sözler!
Netanyahu'dan Biden'ı kızdıracak sözler!
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Trump, Ukrayna'ya bir sent bile vermeyecek ve savaş bitecek
Trump, Ukrayna'ya bir sent bile vermeyecek ve savaş bitecek
DEM Parti'nin 'SİHA' rahatsızlığı: SİHA'ya değil, onurlu bir barışa ihtiyaç var
DEM Parti'nin 'SİHA' rahatsızlığı: SİHA'ya değil, onurlu bir barışa ihtiyaç var
Gaziantep FK Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Gaziantep FK Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray'dan sert açıklama! TFF'ye yaylım ateşi
Galatasaray'dan sert açıklama! TFF'ye yaylım ateşi
Samsun'da sokak köpeğinin neden olduğu kazada bebek öldü
Samsun'da sokak köpeğinin neden olduğu kazada bebek öldü