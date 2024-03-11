Ronaldo'dan geleceğine dair açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi geleceğine dair açıklamalar yaptı. Ronaldo, Al-Nassr'da mutlu olduğunu söyledi.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Al-Ain'i konuk edecek. Cristiano Ronaldo kritik müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan'daki geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan Cristiano Ronaldo bu konuya değindi.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

"Suudi Arabistan'da olmaktan ve Al-Nassr'da forma giymekten mutluyum" diyen Ronaldo, kendileri için sezonun iyi geçtiğini çünkü tüm turnuvalarda şanslarının devam ettiğini belirtti.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle toplam 31 maça çıkan Portekizli yıldız 28 gol, 11 asistlik istatistik yakaladı.