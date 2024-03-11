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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Bir yandan yerel seçim çalışmalarını sürdüren Erdoğan, bir yandan da görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüştü.


Görüşmede Al Nahyan'ın doğum gününü ve Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, BAE Emiri'ni Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.

Türkiye'ye davet etti

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Al Nahyan’ın Ramazan-ı Şerif’ini de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.

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