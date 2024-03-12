Emekli bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı ikramiye ödeme tarihleri
Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Abone ol
7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkaran madde de bu kanun içerisinde yer alarak yürürlüğe girdi.
Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor.