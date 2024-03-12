8. Yargı Paketi yürürlükte! Bakan Tunç'tan ilk açıklama

8'inci Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında "hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. Peki yeni yargı paketinde neler yer alıyor? İşte tüm detaylar...

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Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- Buna göre emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

- Bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltildi. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

- Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

- Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

- Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

- Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilenler ile incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verilenlerin belirlenen süre içinde müracaat etmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesine imkan tanınacak.

Bakan Tunç'tan paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında "hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, “8. yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.