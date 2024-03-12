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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Son İstanbul anketi geldi fark 2,5 puan! Son seçimi en doğru bilen BETİMAR açıkladı

Son İstanbul anketi geldi fark 2,5 puan! Son seçimi en doğru bilen BETİMAR açıkladı

Yerel seçimlere 19 gün kala saha çalışmaları hız kazandı. İstanbul'da kıran kırana yarış devam ederken son seçimi en doğru bilen Betimar Araştırma Şirketi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 

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Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul için son anket sonuçları Betimar Araştırma Şirketi tarafından açıklandı.

2018 ve 2023 genel seçimlerini nokta atışı tahmin eden Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, TGRT Haber'de son verileri açıkladı.

TGRT Haber'de Medya Kritik programına konuk olan Duman, Murat Kurum'un adaylık sürecinin ardından İstanbul'da bir ivme kazandığı ancak son haftalarda bu ivmesini koruyamadığını söyledi.

"İmamoğlu'nu bir tık avantajlı görüyoruz"

Duman "İstanbul'da araştırma sonuçlarında, Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayını çıkarması, İYİ Parti'nin ise varlık gösterememesi sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu bir tık avantajlı görüyoruz" dedi.

"2-2,5 puanlık makas var"

Duman, "2-2,5 puanlık bir makas var. Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün" diyerek sonuçların değişme ihtimaline de vurgu yaptı.

DEM Parti seçmeni İmamoğlu'na oy verme eğiliminde

Özellikle DEM Parti'nin güçlü olduğu bölgelerde aday çıkarmamasının ve seçmenin İmamoğlu'na yönelik oy verme eğiliminin belirginleştiğini belirten Duman, "Özellikle İstanbul noktasında DEM Parti'nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmeninde İmamoğlu'na oy verme eğilimi oluşturuyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın yüzde 3'lük oyu, Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 3,5 potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti'nin adayı ise yüzde 1 civarında." şeklinde konuştu.

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