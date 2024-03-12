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Diş hekimi başından vurulmuş halde bulundu! Tutuklanan kişi şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diş hekimi başından vurulmuş halde bulundu! Tutuklanan kişi şoke etti

 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde diş hekiminin evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ile 1 kişi tutuklandı.

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Gazipaşa’da 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı’nın evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Cuma günü gözaltına alınan Kalaycı’nın eşi Ayşe K. ve F.U. isimli kadın ile Mehmet K., polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Adliyesine getirildi. 2’si kadın 3 şahsın savcılık tarafından ifadesi alındı.

F.U. isimli kadın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kalaycı’nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. mahkemeye sevk edildi. Ayşe K. ve Mehmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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