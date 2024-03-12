Fransız gazetesinin Gazze'de Ramazan karikatürü tepki çekti

Fransa'nın Liberation gazetesi, 'Gazze'de Ramazan' karikatürüyle İsrail'in saldırıları altında hayatta kalma savaşı veren Gazzelilerin açlıkla mücadelesiyle dalga geçti.

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Bombalar ve açlık nedeniyle her gün onlarca Gazzeli ölürken, Fransız gazetesi Liberation, insani ve dini değerleri hiçe saydı.

Gazete, Ramazan ayının başlaması sebebiyle yayınladığı çirkin karikatürde fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışan Filistinli bir erkeği, daha iftar vaktinin gelmemesi sebebiyle de Filistinli bir kadının onu eline vurarak durdurmasını tasvir etti.

Karikatürde ayrıca İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de resmedildi.

Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.

Açlıktan ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail'in açlık ve susuzluğa sürüklediği Gazze'de insani krizin şiddetlendiğini ve kişi başına düşen su miktarının 90 litreden 2 litreye indiğini söyledi.