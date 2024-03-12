Eşini öldürdükten sonra pencereden etrafı izlemiş!

Adıyaman’da, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgilere göre, önceki gün Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıkmış, iddiaya göre Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.’yi eline aldığı bıçakla defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” gibi sözler söyleyerek kan dondurmuştu.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Abuzer Y., sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Adliyesine getirildi.

Eşini bıçaklayarak öldüren Abuzer Y.’nin olayı gerçekleştirdikten hemen sonra evin penceresinden dışarıyı izlediği ve kendi kendine bir şeyler söylediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan pencereden dışarıyı izleyen bir yandan da "İşte bana diyordu kocam değilsin, böyle diyenin hali budur" diyen Abuzer Y., aynı zamanda "Hadi gidin de rezil olun" gibi sözler kullandı.