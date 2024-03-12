Gazze'ye ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıktı

Gazze'ye denizden yardıma izin verilmesinin ardından yardım yüklü bir gemi bu hafta sonu Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazırlandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, geminin hafta sonu yola çıkacağını bildirmişti. Teknik aksaklıklar nedeniyle yolculuğu geciken gemi, 200 tonluk yükü ile birlikte bu sabah limandan ayrıldı.

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İsrail saldırısı altında açlık ve susuzlukla mücadele eden Filistinlilere, denizden ilk yardım yola çıktı.

İsrail geçen hafta, denizden yardım koridoru açılmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen 200 tonluk gıdanın deniz yoluyla Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Gazze'ye yaklaşık 200 ton yiyecek götüren bir gemi, yardım malzemelerini, kıtlığın eşiğindeki Filistinlilere ulaştırmak için bugün erken saatlerde Kıbrıs'taki limandan ayrıldı.

Yardım gemisi "Open Arms", yaklaşık 200 ton un, pirinç ve protein içeren bir mavnayı çekerek Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılırken görüldü.

Kıbrıs radyosunun (RIK) haberine göre, Gazze'ye 200 ton gıda taşıyacak gemi "teknik sorunlar" nedeniyle pazar ve pazartesi gecesi Kıbrıs'ta demirli kalmıştı.

Geminin yeni bir deniz rotasını kullanarak Gazze kıyısı açıklarına ulaşması yaklaşık iki gün sürecek.

Gazze'ye yardım ulaştırmak giderek daha zor ve tehlikeli hale geliyor. Dünya Gıda Programı, konvoylarının "tam bir kaos ve şiddete" maruz kalmasından sonra geçen ay Gazze'nin kuzeyine yardım çalışmalarını durdurduklarını açıklamıştı.