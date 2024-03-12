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Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ofisinde bıçaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ofisinde bıçaklandı

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67) ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Durumu ciddiyetini koruyor

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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