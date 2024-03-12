Rekor kıran gram altında şoke eden düşüş! Uzman isim altın bombasını patlattı
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatları yatırımcının gündeminde... Son haftalarda altın fiyatları dur durak bilmedi. Bugün ise düşüş var... Uzmanlara göre gram altında 2 binli rakamlar geride kalacak. İşte altın piyasası...
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü 2 bin 247 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 2 bin 242 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.
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Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak günü 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının altında 2 bin 177 dolardan alıcı buluyor.
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