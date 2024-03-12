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Rekor kıran gram altında şoke eden düşüş! Uzman isim altın bombasını patlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Rekor kıran gram altında şoke eden düşüş! Uzman isim altın bombasını patlattı

Altın fiyatları yatırımcının gündeminde... Son haftalarda altın fiyatları dur durak bilmedi. Bugün ise düşüş var... Uzmanlara göre gram altında 2 binli rakamlar geride kalacak. İşte altın piyasası...

Rekor kıran gram altında şoke eden düşüş! Uzman isim altın bombasını patlattı

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü 2 bin 247 liradan tamamladı.

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Rekor kıran gram altında şoke eden düşüş! Uzman isim altın bombasını patlattı

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 2 bin 242 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Rekor kıran gram altında şoke eden düşüş! Uzman isim altın bombasını patlattı

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.

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Rekor kıran gram altında şoke eden düşüş! Uzman isim altın bombasını patlattı

Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak günü  2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının altında 2 bin 177 dolardan alıcı buluyor.

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