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Cem Garipoğlu için savcılıktan yeni karar: Mezarı açılacak mı?

Cem Garipoğlu için savcılıktan yeni karar: Mezarı açılacak mı?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut'u 2009'da canice katleden Cem Garipoğlu'nun intiharının ardından başlatılan soruşturmada savcılık yeni bir karar aldı. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili süren davaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini de talep etti.

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2009 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği cinayet Türkiye'yi dersinden sarsmıştı... Katil Cem Garipoğlu, İstanbul Bahşeşehir'deki lüks villasına çağırdığı 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldürmüştü.

Karabulut'un cesedi bir çöp konteynerinde bulunmuş katil Cem Garipoğlu ise 10 Ekim 2014'te koğuşunda intihar ettiği açıklamıştı.  Garipoğlu'nun ölmediği öne süren Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarın açılması için savcılığa başvuru yaptı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istediği öğrenildi.

Savcılığın atadığı bilirkişiye 15 Mart'a kadar süre verdiği öğrenilirken, bilirkişinin Garipoğlu'nun otopsisi sırasında tutulan tutanak ve görüntülerini inceleyerek, raporunu kısa bir sürede mahkemeye sunması bekleniyor.

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