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Kötü koku gelince ekiplere bildirdiler! Çilingirle girilen evde dehşete düşüren manzara

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kötü koku gelince ekiplere bildirdiler! Çilingirle girilen evde dehşete düşüren manzara

Bağcılar'da Songül Kurt (48) isimli kadın, iddiaya göre Ensar A'nın evinde düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı korkan şahıs , kadının cesedini bir poşete sararak 10 gün boyunca evde sakladı.

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 İddiaya göre Ensar A. (60) isimli bir şahıs 3 ay önce tanıştığı Songül Kurt (48) ile aynı evde yaşamaya başladı. Olay günü Ensar A ile birlikte uyuşturucu kullanan Songül Kurt, iddiaya göre düşerek kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Kadının öldüğünü görünce korkan Ensar A. cesedi evde bulunan örtü ve poşete sararak odada sakladı.

10 gün sonra evden gelen kötü kokular nedeniyle komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde kimsenin olmaması nedeniyle çilingir vasıtasıyla girdikleri evde talihsiz kadının cesedini yatağın üzerinde siyah poşete sarılı halde buldu. Ekipler olay yerinde yaptıkları çalışmalarda evin salon kısmında uyuşturucu madde de buldu.

Ekipler kadının beraber yaşadığı ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ensar A. ve olaydan sonra eve gelerek temizlik yaptıkları ve polis ekiplerine haber vermeyen R.B isimli kadın ve O.D isimli erkek şahısları gözaltına aldı. 

Olay yerinde incelemesi yapılan Kurt'un cesedi daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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