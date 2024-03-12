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Pençe-Kilit'te önemli toplantı Iraklı yetkililer ile sınırda görüşüldü

Pençe-Kilit'te önemli toplantı Iraklı yetkililer ile sınırda görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından; Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını duyuruldu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.

Masada sınır güvenliği vardı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

Ankara'da güvenlik zirvesi

Öte yandan dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmişti.

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