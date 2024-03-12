BIST 9.150
DOLAR 32,04
EURO 35,08
ALTIN 2.238,76
HABER /  SPOR

Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedeler için bağışlanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedeler için bağışlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

Abone ol

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasından elde edilecek bilet gelirinin, TFF ve iki kulübün ortak kararıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek!
Foto Galeri Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Union SG maçını yönetecek hakem belli oldu
Fenerbahçe - Union SG maçını yönetecek hakem belli oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık açıklaması
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık açıklaması
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Raylı sistem hattı 89 kilometreye çıkacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Raylı sistem hattı 89 kilometreye çıkacak
Eylem Tok ve oğlu için yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Eylem Tok ve oğlu için yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
BankPozitif’in aktif büyüklüğü 1,4 milyar TL’yi aştı
BankPozitif’in aktif büyüklüğü 1,4 milyar TL’yi aştı
Fitch'ten yeni, Türkiye açıklaması: Ekonomi politikasına güvenimiz arttı
Fitch'ten yeni, Türkiye açıklaması: Ekonomi politikasına güvenimiz arttı
Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ofisinde bıçaklandı
Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ofisinde bıçaklandı
Fransız devlet kurumlarına benzeri görülmemiş siber saldırı
Fransız devlet kurumlarına benzeri görülmemiş siber saldırı
TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti
TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti
Gazze'ye ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıktı
Gazze'ye ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı!