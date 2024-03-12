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Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek!

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Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.

Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından 16 milyona yakın emekliye yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalara başladı.

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Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek!

NTV'de yer alan habere göre yerel seçimler sonrasında Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifiyle, 7 alanda yeni destekler planlanıyor. 
 

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Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek!

Bu çerçevede, bazı alanlarda ücretsiz hizmet ve maaş artışı sağlayacak adımlar üzerinde duruluyor.

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Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek!

Edinilen bilgilere göre emekliler için yerel yönetimlerle protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok düzenleme için görüşmeler yürütülüyor.

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