Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık açıklaması

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Şengün, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak" dedi,

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, kısa bir tedavi sürecinin ardından salonlara eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alperen, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, Sacramento Kings ile yapılan maçta sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etmişti.