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Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

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Varsak Aktoprak Mahallesi'nde Antika A. (52) ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evlerine gelen eşi V.A. (51) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğazından bıçaklayarak öldüren V.A, daha sonra banyoda kendisini asarak intihar etmeye çalıştı. Seslerini duyan mahalle sakinleri ve evdeki 2 çocuk durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Antika A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise banyoda iple kendisini asmış olan V.A'yı kurtardı. V.A, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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