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Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist sınırda yakalandı!

Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist sınırda yakalandı!

Türkiye'ye Suriye sınırından girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı. PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı. İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı. Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

PKK
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