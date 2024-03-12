Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist sınırda yakalandı!

Türkiye'ye Suriye sınırından girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı. PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 terörist hakkında adli işlem başlatıldı.Abone ol
Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı. İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı. Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.