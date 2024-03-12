Eskişehir Büyükşehir anketi sonuçları yankı uyandırdı

MAK Danışmanlık, bazı şehirlerdeki anket sonuçlarını paylaştı. Eskişehir’de kıran kırana geçen bir seçim beklenirken MAK’ın araştırma sonuçlarına göre AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu seçimi az bir puan farkıyla kazanıyor.

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31 Mart yerel seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ediyor. MAK Danışmanlık, 21 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de 1380 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Eskişehir'de AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43 ile ilk sırada yer aldı. Hatipoğlu'nu CHP adayı Ayşe Ünlüce, yüzde 42 ile takip etti.

Aday çıkaran DEM ve İYİ Parti'nin seçimin kilit partileri konumunda. DEM adayı Gamze Toprak yüzde 2 alırken, İYİ Parti adayı Melih Aydın ise yüzde 3 aldı.

CHP ve AK Parti arasında geçen soluksuz yarışta, DEM ve İYİ Parti parti seçmeninin tavrı Eskişehir'deki seçimin sonucununu belirleyebilir.

Eskişehir'de 25 yıl sonra bir ilk mi olacak?

Eskişehir'de bilindiği üzere Yılmaz Büyükerşen, saltanatı CHP genel merkezinin tercihiyle son bulmuştu. Büyükerşen, CHP ve DSP'den aday olarak 25 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütüyordu.