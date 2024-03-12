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Konuta yeni zam kapıda mı? Maliyetler arttı, yüzü astarını aştı

Konuta yeni zam kapıda mı? Maliyetler arttı, yüzü astarını aştı

Türkiye dünyada ev fiyatlarının en çok yükseldiği ülkelerin başında geliyor. Özellikle sık sık İstanbul’daki ev fiyatları ile Londra ve Paris gibi şehirler kıyaslanıyor. İnşaat maliyet endeksinin artışı dikkat çekerken ‘Konuta yeni zam kapıda mı?” sorusu akıllara geldi.

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Türkiye’de yükselen enflasyon ve döviz kurları inşaat sektörünü zorlamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentler Londra ve Paris gibi ev fiyatlarının çok yüksek olduğu şehirleri geride bıraktı. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,87 artması gözleri yeniden ev fiyatlarına çevirdi.

Geçtiğimiz ay itibari ile İstanbul’da bir evin ortalama fiyatı 3 milyon lira oldu. Ocak ayında yapılan bir araştırma Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da ülke genelinde yüzde 0,2’ye gerilediğini ortaya koydu. Buna rağmen maliyet endeksi yükselmeye devam ediyor.

Kısa süre önce ünlü Hollywood yıldızı Oscarlı oyuncu Charlize Theron'un Hollywood Hills'te bulunan İspanyol tarzı malikânesini 3,8 milyon dolara sattı. Ancak ünlü yıldızın sattığı malikanenin parasıyla Şişli’den bir apartman dairesi bile alamayacağı anlaşıldı. Haber özellikle sosyal medyada günlerce konuşulurken Türkiye’de konut fiyatlarındaki artışın durumu gözler önüne serildi.

Öte yandan Türkiye’de konut fiyatları 2015 yılından bu yana kademeli olarak artıyor. Özellikle 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı ve 2022’deki Ukrayna Savaşı ile gelen yabancı göç fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Ev fiyatları dokuz yıl öncesine göre 12 kat pahalı. Türkiye’de büyük kentlerdeki ev fiyatları neredeyse Londra ve Paris gibi ultra lüks ve pahalı olarak bilinen şehirlerle yarışıyor.

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