BIST 9.150
DOLAR 32,04
EURO 35,08
ALTIN 2.238,76
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulucak iddia: DEM Parti İBB adayı yüzde 9'u bulursa...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulucak iddia: DEM Parti İBB adayı yüzde 9'u bulursa...

Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın oyunun yüzde 9'u bulması halinde olacakları sıralayıp "Mühür İstanbul Kürtlerinin elindedir" dedi.

Abone ol

İktidara yakınlığıyla bilinen "gazeteci" Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kala İstanbul için çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi'nin (DEM Parti) İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın Nevruz'la ilgili miting davetinde bulunduğu paylaşımı sosyal medya hesabından alıntılayan Kütahyalı, Beştaş'ın oyunun yüzde 9'u bulması halinde gerçekleşeceğini iddia ettiği gelişmeleri sıraladı.

"Eğer 31 Mart’ta Meral Danış Beştaş, %9 oy oranını yakalayabilirse" diye sözlerine başlayan Kütahyalı, bunun gerçekleşmesi halinde olacakları şöyle maddeledi:

1- İmralı’ya tecrit kaldırılacaktır

2- Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaktır.

3- Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır.

Mühür İstanbul Kürtleri’nin elindedir…"

ÖNCEKİ HABERLER
Bahar Öztan entübe mi edildi son sağlık durumu hakkında bilgi
Bahar Öztan entübe mi edildi son sağlık durumu hakkında bilgi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Konuta yeni zam kapıda mı? Maliyetler arttı, yüzü astarını aştı
Konuta yeni zam kapıda mı? Maliyetler arttı, yüzü astarını aştı
Real Madrid'in Arda Güler kararı! Sonucu Ancelotti'ye bildirdiler
Real Madrid'in Arda Güler kararı! Sonucu Ancelotti'ye bildirdiler
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist sınırda yakalandı!
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist sınırda yakalandı!
Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü
Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'deki para sayma soruşturması hakkında ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'deki para sayma soruşturması hakkında ilk açıklama
Cem Garipoğlu için savcılıktan yeni karar: Mezarı açılacak mı?
Cem Garipoğlu için savcılıktan yeni karar: Mezarı açılacak mı?
Kötü koku gelince ekiplere bildirdiler! Çilingirle girilen evde dehşete düşüren manzara
Kötü koku gelince ekiplere bildirdiler! Çilingirle girilen evde dehşete düşüren manzara
Pençe-Kilit'te önemli toplantı Iraklı yetkililer ile sınırda görüşüldü
Pençe-Kilit'te önemli toplantı Iraklı yetkililer ile sınırda görüşüldü
Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedeler için bağışlanacak
Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedeler için bağışlanacak
Fenerbahçe - Union SG maçını yönetecek hakem belli oldu
Fenerbahçe - Union SG maçını yönetecek hakem belli oldu