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Bahar Öztan entübe mi edildi son sağlık durumu hakkında bilgi

Bahar Öztan entübe mi edildi son sağlık durumu hakkında bilgi

Kemal Sunal’la başrolleri paylaştığı Kanlı Nigar, Doktor Civanım ve Orta Direk Şaban adlı yapımlarla tanınan, Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın yoğun bakıma alınarak entübe edildiği haberi gündem yaratmıştı, yeni haber sanatçının oğlundan geldi.

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Geçtiğimiz yıl daha önce üç kez yendiği kansere tekrar yakalanan ve tedavisi yeniden başlayan Öztan'ın entübe edildiği haberleri üzerine oğlu açıklama yaptı.

Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesinin sağlık durumuyla ilgili:"Annemin entübe edildiği doğru değil. Evet, hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda da değil. Tabii her zaman dualarınızı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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