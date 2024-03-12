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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

MAK Danışmanlık Sakarya anket sonuçları AK Parti adayı en yakın rakibini 3'e katladı

MAK Danışmanlık Sakarya anket sonuçları AK Parti adayı en yakın rakibini 3'e katladı

31 Mart yerel seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ediyor. MAK Danışmanlık, 21 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Sakarya'da 1560 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştı.

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Sakarya için MAK Danışmanlık anket sonucunu açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Partilerin çalışmalarına hız verilirken, anket sonuçlarına da ilgi artıyor.

MAK Danışmanlık 2024 yerel seçimlerine ilişkin belirli kentlerde yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı.

Son olarak MAK Araştırma bazı şehirlerdeki anket sonuçlarını aboneleri ile paylaştı. MAK’ın araştırma sonuçlarına göre AK Parti Sakarya adayı Yusuf Alemdar, yüzde 57 alıyor. En yakın rakibi CHP adayı Azize Çeroğlu ise yüzde 17'de kaldı.

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