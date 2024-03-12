Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Madem yapabiliyordunuz, niye son 5 yıldır bugün vadettiklerinizi yapmadınız?

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, adayların kampanyalarla duyurdukları destek sözlerinin havada uçuştuğuna dikkati çekti ve İmamoğlu'na seslendi. Kavuncu, "Madem bunu bu sene yapabiliyordunuz, belediye başkanına sesleniyorum, niye son 5 yıldır bugün vadettiklerinizi yapmadınız? Demek ki kaynağınız vardı." dedi.

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Seçim çalışmalarına devam eden Kavuncu, Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip-Sen) Genel Başkanı Ahmet Erçek'i, Başakşehir'de ziyaret etti.

Partisinin, İstanbul'un gerçeklerini bilerek bir yaklaşım sergilediğini aktaran Kavuncu, yurt dışındaki örnekleri birebir olmasa bile kente nasıl adapte edebileceklerini düşündüklerini, barınmadan ulaşıma kadar birçok meseleyi bu şekilde ele aldıklarını ve beyannamelerine koyduklarını kaydetti.

Diğer adayların kampanyaları

Diğer adayların kampanyalarla duyurdukları destek sözlerinin havada uçuştuğuna dikkati çeken Kavuncu, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu yüz binlerce öğrenciye 'Bir sefere mahsus 15'şer bin lira burs dağıtacağım.' diyor. Murat Kurum açıklama yapıyor, 'Yeni evli gençlere 50'şer bin lira beyaz eşya yardımları yapılacak.' Onun üzerine İmamoğlu çıkıp diyor ki, 'Ben de emeklilere bir sefere mahsus pazar yardımı veya şu yardımı yapacağım...' Böyle benim hayretler içinde takip ettiğim, aslında bizim siyasi anlayışımızı da aşağı çeken, siyasetin kalitesini de aşağı çeken, İstanbul'u bana göre küçük düşüren bir yaklaşım var. Neden? Keşke daha fazlasını yapabilsek. Yani emeklilerimize, öğrencilerimize yapılacak yardımlarımız memnun oluruz. Ama rahatsız olduğumuz nokta şu; madem bunu bu sene yapabiliyordunuz, belediye başkanına sesleniyorum, niye son 5 yıldır bugün vadettiklerinizi yapmadınız? Demek ki kaynağınız vardı. Murat Kurum'a da sesleniyorum buradan. Madem bunu yapabiliyordunuz, iktidar partisinin adayısınız, son 5 yıldır vatandaşlarımıza niye bu desteği çıkmadınız? Seçimden bir hafta önce bunu vermenizin sebebi ne?"

"Bütün adaylar bunun altına imza atsın"

Kurum ve İmamoğlu'na seslenen Kavuncu, bütün adaylarla bir İstanbul vizyon belgesi hazırlama önerisinde bulundu.

Bu belgenin taslağını da hazırladığını vurgulayan Kavuncu, "Bütün adaylar bunun altına imza atsın. Ve hepsi desin ki, 'Biz popülist politikalardan kaçacağız.' İstanbul'un kaynağını, İstanbul'un oluşturacağı imkanları sadece İstanbullu için, bu kalıcı çözümler için, özellikle deprem için, trafik için kullanacağız. Buradan da bütün adaylar taahhüt ediyoruz ki, elimize geçecek bütün kaynağı öncelikli olarak çözülmesi gereken bu meselelere harcayacağız." ifadelerini kullandı.