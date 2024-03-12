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Ordu Büyükşehir anketi sonuçları şaşırttı eski AK Partili Enver Yılmaz sürprizi

Ordu Büyükşehir anketi sonuçları şaşırttı eski AK Partili Enver Yılmaz sürprizi

MAK Danışmanlık Ordu Büyükşehir için yaptığı anket sonuçları dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz, yüzde 36 ile ilk sırada gelerek Hilmi Güler'i geride bıraktı.

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31 Mart yerel seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ediyor.  Ordu için MAK Danışmanlık anket sonucunu açıkladı.

MAK Danışmanlık, 24 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Ordu'da 1180 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştı.

MAK’ın araştırma sonuçlarına göre İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz, yüzde 39 alıyor. En yakın rakibi mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Hilmi Güler ise yüzde 36'da kaldı.

Bir önceki dönem AK Parti'nin belediye başkanıydı

AK Parti Ordu kurucu il başkanı, 32 yaşında AK Parti Ordu milletvekili seçilen, 2014 yılına kadar milletvekilliği yapan, 2014-2018 yılları arasında ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Enver Yılmaz, AK Parti tarafından istifaya zorlanmış ve 2018 yılı eylül ayında görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

2019’da eski Enerji Bakanı Hilmi Güler’i Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren AK Parti, 2024 genel seçimleri için de tekrar Güler’in adını açıkladı. Eski büyükşehir belediye başkanı Enver Yılmaz ise birkaç yıldır devam eden sessizliğini bozdu ve İyi Parti’ye geçerek bu partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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