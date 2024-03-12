30 büyükşehir için son anket geldi MAK Danışmanlık paylaştı Hatay, Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin...
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31 Mart yerel seçimleri öncesi son kapsamlı anket MAK Danışmanlık'tan geldi. 30 büyükşehirde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar çıktı. İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Ordu, Eskişehir, Mersin, Manisa ve Hatay anket sonuçları nefesleri kesti.
MAK Danışmanlık, 21 Şubat-9 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve ilçelerinde yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarını sonuçlarını yayımladı.
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